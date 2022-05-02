UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Артиллерия ВСУ разгромила группу бронетехники россиян под Изюмом: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 13:35
Скриншот
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Украинские военнослужащие разгромили тяжелую технику российских оккупантов под Изюмом на юге Харьковской области. Видео с беспилотника показало в Telegram управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным военных, это произошло аккурат перед очередной волной наступления захватчиков.

Изюмское направление фронта – одно из самых "горячих" в этой фазе полномасштабного вторжения россиян на украинскую территорию. От захваченного Изюма оккупанты пытаются продвинуться на Барвинково и Славянск.

  • Сегодня, 2 мая, Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку.
  • За 67 дней войны против Украины российские войска потеряли более 1000 танков, почти 200 самолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 23 800.

Смотрите видео: ССО показали работу по оккупантам под Харьковом: попали в танки и блиндаж россиян

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война артиллерия изюм
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 