Украинские военнослужащие разгромили тяжелую технику российских оккупантов под Изюмом на юге Харьковской области. Видео с беспилотника показало в Telegram управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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По данным военных, это произошло аккурат перед очередной волной наступления захватчиков.

Изюмское направление фронта – одно из самых "горячих" в этой фазе полномасштабного вторжения россиян на украинскую территорию. От захваченного Изюма оккупанты пытаются продвинуться на Барвинково и Славянск.

Сегодня, 2 мая, Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку.

За 67 дней войны против Украины российские войска потеряли более 1000 танков, почти 200 самолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 23 800.

Смотрите видео: ССО показали работу по оккупантам под Харьковом: попали в танки и блиндаж россиян

Евгений Пилипенко

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