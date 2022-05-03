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"Черт в табакерке". Российским танкам отрывает башни из-за смертельного дефекта – WP

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 08:45
Уничтоженный российский танк (фото - SERGEY DOLZHENKO, EPA)

Российским танкам отрывает башни в Украине из-за существенного недостатка Т-72. Об этом пишет The Washington Post.

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В издании отмечают, что в Т-72 боеприпасы размещены по кругу внутри башни, на военном сленге это называют "черт в табакерке". При попадании противника может возникнуть цепная реакция – боеприпасы детонируют и отрывают башню смертельным ударом.

Профессор Военного колледжа армии США Роберт Э. Гамильтон говорит, что сила взрыва способна мгновенно "испарить" экипаж такого танка.

"Для российского экипажа при попадании в отсек для хранения боеприпасов все погибают. Все эти боеприпасы – около 40, в зависимости от того, несут ли они полную загрузку или нет – все сгорят, и все будут мертвы", – сказал он.

По мнению аналитиков, этот недостаток в конструкции танков свидетельствует о разных подходах и приоритетах в армиях. Гамильтон отметил, что в большинстве западных танков боеприпасы могут храниться под полом башни, защищенным тяжелым корпусом, или в задней части башни.

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"Черт в табакерке". Российским танкам отрывает башни из-за смертельного дефекта – WP

"В американских танках в течение долгого времени приоритетом была выживаемость экипажа, в отличие от российских танков. На самом деле это просто разница в конструкции отсека для хранения боеприпасов и разница в расстановке приоритетов… Для России люди – такой же расходный материал, как и машины", – сказал он.

Отмечается, что Украина также использует варианты Т-72 российского производства, которые сталкиваются с той же проблемой. Однако именно Россия опирается во вторжении на широкомасштабное развертывание танков – и Украина смогла дать отпор лучше, чем ожидалось.

Смотрите примерно с 03:40, как способен отрывать башни танкам британский противотанковый ракетный комплекс NLAW, который стоит на вооружении сил обороны Украины.

Сюжет – Discovery Science

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Марк Сировой
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танки армия рф т-72 дефект войска россии
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