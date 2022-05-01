В районе ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ "Восток" уничтожена колонна тяжелой техники россиян. Видео горящих оккупантов показали с дрона.

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Как выразились военные, "на днях российские фашисты в очередной раз решили атаковать позиции украинских защитников, однако благодаря профессиональной работе военнослужащих одного из артиллерийских подразделений колонна была вовремя обнаружена".

Бойцы отметили профессионализм артиллерийской разведки: благодаря ей "всего через 5 минут после обнаружения врага их первая машина уже пылала, как новогодняя елка".

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Итог огневого поражения: уничтожено четыре танка оккупантов, остатки колонны "отказались от выполнения задания".

"Годы подготовки и реформ не прошли даром: украинские артиллеристы продолжают наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. <...> Если наши воины видят цель – они ее сразу уничтожают", – подытожили в ОТУ Восток.

По данным Генштаба на 1 мая, российские оккупанты стягивают к Украине снятое с хранения по всей РФ технику и вооружение.

Оппозиция в Германии упрекнула канцлера за "нерасторопность" с передачей Украине тяжелого вооружения, в частности дальнобойной артиллерии, на что Шольц отреагировал так: "Я быстро принимаю решения".

Минобороны не исключает сценарий войны России против Украины, при котором враг вскоре объявит всеобщую мобилизацию.

Евгений Пилипенко

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