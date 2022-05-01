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"Боги войны" ВСУ сожгли танковую колонну россиян на востоке – видео видео

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01.05.2022, 11:51
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ "Восток" уничтожена колонна тяжелой техники россиян. Видео горящих оккупантов показали с дрона.

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Как выразились военные, "на днях российские фашисты в очередной раз решили атаковать позиции украинских защитников, однако благодаря профессиональной работе военнослужащих одного из артиллерийских подразделений колонна была вовремя обнаружена".

Бойцы отметили профессионализм артиллерийской разведки: благодаря ей "всего через 5 минут после обнаружения врага их первая машина уже пылала, как новогодняя елка".

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Итог огневого поражения: уничтожено четыре танка оккупантов, остатки колонны "отказались от выполнения задания".

"Годы подготовки и реформ не прошли даром: украинские артиллеристы продолжают наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. <...> Если наши воины видят цель – они ее сразу уничтожают", – подытожили в ОТУ Восток.

Евгений Пилипенко
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