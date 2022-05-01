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Украинские силы уничтожили 300 российских военных за сутки: сводка о потерях армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 11:20
Украинские силы уничтожили 300 российских военных за сутки: сводка о потерях армии РФ - Фото
Уничтоженный российский танк (фото - EPA)

Украинские силы обороны уничтожили еще 300 российских военных и 18 танков за сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 23 500 человек убитыми, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери вчера РФ несла на Изюмском направления. С 24 февраля по 1 мая армия России потеряла:

личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26),

артиллерийских систем – 451 (+15),

РСЗО – 151 (0),

средств ПВО – 80 (+3),

самолетов – 192 (+2),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20),

кораблей/катеров – 8 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

спецтехники – 32 (0),

крылатых ракет (сбитых) – 84.  

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Марк Сировой
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ВСУ танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
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