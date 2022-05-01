Бойцы сил обороны Украины уничтожили на фронте очередной российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Видео появилось в Telegram-канале журналиста Романа Бочкалы.

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В ролике военные подстерегли зависший на одном месте вертолет, произвели выстрел по нему – и попали.

Ликвидация очередной боевой машины врага (оценочная стоимость единицы – порядка $15-16 млн) произошла с применением не ПЗРК, а ПТРК "Стугна-П".

Когда и где произошло поражение Ка-52, не уточняется.

В начале апреля 2022 года бойцы 95 бригады также противотанковой ракетой сбили "Аллигатора".

Смотрите видео: Тепловые ловушки не помогли. Нацгвардия сбила российский Ка-52

Евгений Пилипенко

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