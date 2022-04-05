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ВСУ противотанковой "Стугной" уничтожили новейший вертолет россиян Ка-52 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 13:56
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ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили на фронте российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Видео появилось в соцсетях Командования Воздушных сил ВСУ.

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На кадрах военные производят выстрел по зависшему над верхушками деревьев леса вертолету и взрывают его.

Смотрите видео: Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост. "Танец страха" не помог

Евгений Пилипенко
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