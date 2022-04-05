Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили на фронте российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Видео появилось в соцсетях Командования Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На кадрах военные производят выстрел по зависшему над верхушками деревьев леса вертолету и взрывают его.
- 1 апреля в Харьковской области также бойцы 95 ОДШБ одним ПТУРом из "Корсара" сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 оккупантов.
Смотрите видео: Ударному вертолету Ми-28 оккупантов дали ракетой под хвост. "Танец страха" не помог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии