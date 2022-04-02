Десантники сбили два российских вертолета противотанковой ракетой в Харьковской области
Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 1 апреля сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии, использовав для этого одну противотанковую ракету. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Вертолеты были уничтожены в Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник, завалившись на бок при падении, столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом", – сообщили военные.
Командование ДШВ опубликовало видео со сбитыми вертолетами.
ПТРК "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони – танков, БТРов, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – ДОТов, вертолетов, беспилотников.
Ракета выстреливается с плеча. "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Масса ракеты в контейнере – 13,5 кг.
- 2 апреля стало известно также, что Украина впервые сбила российский вертолет с помощью британского ПЗРК Starstreak.
Комментарии