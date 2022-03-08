Государственное конструкторское бюро "Луч" показало, как пользоваться переносным противотанковым ракетным комплексом "Корсар".



ПТРК предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони – танков, БТРов, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей – ДОТов, вертолетов, беспилотников.

Ракета выстреливается с плеча. "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км. Масса ракеты в контейнере – 13,5 кг.

Ранее командование Сил специальных операций показало, как пользоваться противотанковыми гранатометами NLAW (Великобритания) и Javelin (США).

Юрий Смирнов

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