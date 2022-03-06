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Как пользоваться комплексами NLAW и Javelin: видеоинструкция от Сил спецопераций видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 11:17
Фото - скриншот видео ССО
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Командование Сил специальных операций показало, как пользоваться противотанковыми гранатометами NLAW (Великобритания) и Javelin (США).

В NLAW два режима стрельбы – для танков и легкобронированных целей. Как утверждает изготовитель, боевая часть пробивает 500 мм брони.

Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – почти 100%. Минимальная дальность запуска – 20 метров.

Javelin стал первым серийным противотанковым ракетным комплексом третьего поколения, созданным по системе "выстрелил и забыл". Избежать ракеты Javelin теоретически может помочь комплекс активной защиты. Однако этот современный способ защитить танки используется массово в армии всего одной страны – Израиля.

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Юрий Смирнов
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противотанковые комплексы NLAW
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