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Всеобщая мобилизация в России: Минобороны не исключает этот сценарий войны против Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 17:09
Всеобщая мобилизация в России: Минобороны не исключает этот сценарий войны против Украины - Фото
Александр Мотузяник (скриншот)

В Минобороны не исключают вариант продолжения полномасштабной войны РФ против Украины, при котором власти страны-оккупанта объявят мобилизацию в России. Спикер оборонного ведомства Александр Мотузяник полагает, что это будет зависеть от тенденций в битве за Донбасс.

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По его словам на брифинге, Минобороны известно, что РФ уже проводит в отдельных регионах так называемую тайную мобилизацию и активно вербует наемников. Кроме того, добавил офицер, так называемая мобилизация продолжается и в ОРДЛО.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть, если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", – отметил Мотузяник.

В ходе того же брифинга он заявил, что на востоке усиливаются бои – и есть признаки подготовки РФ к большей активизации войны.

  • Вчера, 29 апреля, министр обороны Британии Уоллес выразил личное мнение, что глава российских оккупантов Путин может воспользоваться 9 мая, чтобы объявить всеобщую мобилизацию в РФ.
  • Россияне также насильно "мобилизуют" на войну против Украины мужчин с новых захваченных украинских территорий.

Читайте также: Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб

Евгений Пилипенко
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Александр Мотузяник война мобилизация
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