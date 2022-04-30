Всеобщая мобилизация в России: Минобороны не исключает этот сценарий войны против Украины

В Минобороны не исключают вариант продолжения полномасштабной войны РФ против Украины, при котором власти страны-оккупанта объявят мобилизацию в России. Спикер оборонного ведомства Александр Мотузяник полагает, что это будет зависеть от тенденций в битве за Донбасс.

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По его словам на брифинге, Минобороны известно, что РФ уже проводит в отдельных регионах так называемую тайную мобилизацию и активно вербует наемников. Кроме того, добавил офицер, так называемая мобилизация продолжается и в ОРДЛО.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть, если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", – отметил Мотузяник.

В ходе того же брифинга он заявил, что на востоке усиливаются бои – и есть признаки подготовки РФ к большей активизации войны.

Вчера, 29 апреля, министр обороны Британии Уоллес выразил личное мнение, что глава российских оккупантов Путин может воспользоваться 9 мая, чтобы объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

Россияне также насильно "мобилизуют" на войну против Украины мужчин с новых захваченных украинских территорий.

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Евгений Пилипенко

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