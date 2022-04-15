В ОРДЛО сорван план "мобилизации". "Новобранцами" хотели укомплектовать 17 полков РФ – ГУР

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной мобилизации. За счет этих "новобранцев" россияне хотели укомплектовать 17 своих стрелковых полков, сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, план по "мобилизации" 26 000 "резервистов" из ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом".

По предварительным данным ГУР, за счет этих "мобилизованных" должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного военных округов РФ.

При этом для личного состава, который все же удалось привлечь, не проводят какие-либо учения или инструктажи, а снабжают их непригодными для использования амуницией и оружием.

В разведке также сообщают, что "рекрутеры" обещают "новобранцам", что те якобы будут охранять дороги, военные объекты, улучшать оборонные позиции и выполнять прочие небоевые задачи. Однако, как показывает практика, "мобилизованные" из ОРДЛО как наименее ценный ресурс используются оккупантами для "разведки боем", чтобы выявлять позиции ВСУ.

Российское командование ставило задачу мобилизовать 60 000 – 70 000 человек в оккупированных районах Донецкой области, но этот план выполнен лишь на 20%.

По данным Генштаба ВСУ, военное командование РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Оксана Житнюк

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