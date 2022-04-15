В ОРДЛО сорван план "мобилизации". "Новобранцами" хотели укомплектовать 17 полков РФ – ГУР
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной мобилизации. За счет этих "новобранцев" россияне хотели укомплектовать 17 своих стрелковых полков, сообщает украинская разведка.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным ГУР Минобороны, план по "мобилизации" 26 000 "резервистов" из ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом".
По предварительным данным ГУР, за счет этих "мобилизованных" должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного военных округов РФ.
При этом для личного состава, который все же удалось привлечь, не проводят какие-либо учения или инструктажи, а снабжают их непригодными для использования амуницией и оружием.
В разведке также сообщают, что "рекрутеры" обещают "новобранцам", что те якобы будут охранять дороги, военные объекты, улучшать оборонные позиции и выполнять прочие небоевые задачи. Однако, как показывает практика, "мобилизованные" из ОРДЛО как наименее ценный ресурс используются оккупантами для "разведки боем", чтобы выявлять позиции ВСУ.
- Российское командование ставило задачу мобилизовать 60 000 – 70 000 человек в оккупированных районах Донецкой области, но этот план выполнен лишь на 20%.
- По данным Генштаба ВСУ, военное командование РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.
Комментарии