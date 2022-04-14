Россия наращивает авиацию на востоке, в ОРДЛО провалена мобилизация: сводка Генштаба ВСУ

Россия усиливает авиацию у восточных границ Украины, а на временно оккупированных территориях Донбасса провалена мобилизация. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг продолжает наращивать авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Сохраняется угроза ракетных ударов по всей Украине. Оккупанты систематично бомбят гражданские и военные объекты в Харькове, Донецкой и Запорожской областях.

Ситуация по направлениям:

– Донецкое и Таврийское. Бои в районах Славянска, Попасной, Курахово, штурмовые действия в Мариуполе. Без успеха врага. ВС РФ усиливает группировку в районе Северодонецка.

На территории ОРДЛО оккупанты пытаются проводить принудительную мобилизацию, в Горловке ежедневно проводят обходы частных и многоквартирных домов. По данным ГШ ВСУ, российское командование поставило задачу мобилизовать 60 000 – 70 000 человек в оккупированных районах Донецкой области, но этот план выполнен лишь на 20%.

Также сообщается, что в Донецкой и Луганской областях защитники Украины отбили восемь атак врага, уничтожили танк, артиллерийскую систему, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники

– Слобожанское. Враг проводит разведку направлений возможного наступления, наращивает систему разведки, управления и медобеспечения. Частично блокирует Харьков и обстреливает города из артиллерии.

– Южнобугское. Боевые действия в районе Александровки. Враг пытается возобновить наступление, чтобы вернуть утерянные позиции в районе Осокоровки.

– Северское. Враг проводит перегруппировку, восстанавливает боеспособность, сосредотачивает силы в Белгородской и Воронежской областях. ВС РФ пытаются усилить контроль границы.

– Волынское и Полесское. ВС Беларуси прикрывают границу, проводят плановую подготовку. В Холмиче военная полиция ВС Беларуси и РФ проверяет личные телефоны, гражданским говорят, что украинские силы якобы могут напасть на Беларусь в любой момент.

– Воздух. Предварительно, зенитные ракетные войска сбили два вражеских истребителя за предыдущие сутки.

Марк Сировой

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