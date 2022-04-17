Оккупанты насильно мобилизуют на войну против Украины мужчин из Изюма: сводка Генштаба

В разрушенном и временно оккупированном городе Изюм на юге Харьковской области россияне, у которых дефицит личного состава из-за успешных действий Сил обороны Украины, начали принудительную мобилизацию местных мужчин. Об этом говорится в вечерней сводке от Генштаба ВСУ.

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На отдельных временно оккупированных территориях россияне готовятся провести "референдум" о "Херсонской народной республике". Фальсификации будут осуществлять с использованием персональных данных местных жителей, которые враг собирает при раздаче голодным людям так называемой "гуманитарной помощи".

Среди жителей Херсонской области распространяется информация, что после оглашения "результатов референдума" их начнут принудительно мобилизовать на войну против Украины.

В районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области оккупанты зарисовывают букву Z на своей технике и устанавливают украинские флаги. Вероятны провокации захватчиков, предостерегают в Генштабе.

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Враг активизировал ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались штурмовать морпорт и завод "Азовсталь".

На Северском направлении сохраняется вероятность диверсионно-разведывательных действий врага.

В Крыму – значительный общественный резонанс из-за уничтожения Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации росСМИ.

На полигонах в РФ, где готовят подразделения для переброски в Украину, отмечено более 50 случаев дезертирства.

Россия продолжает бомбить города крылатыми ракетами и авиабомбами.

Россияне стянули под Изюм 22 БТГр.

Евгений Пилипенко

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