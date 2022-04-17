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Украина стала получать много обращений от россиян, желающих сдаться в плен – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 10:40
Украина стала получать много обращений от россиян, желающих сдаться в плен – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Украина получает множество обращений от российских военных, изъявляющих желание сдаться в плен. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона.

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"Несмотря на то, что Россия концентрирует свои войска и готовит ко второму этапу эскалации, вместе с тем у них очень серьезные проблемы с личным составом. В частности, мы получаем много обращений о желании сдаться в плен", – сообщила Маляр.

Замглавы Минобороны сказала, что ведомство работает над этим вопросом, и сегодня будет в очередной раз распространена информация для российских военных, как они могут сдаться.

"Деморализация российских вооруженных сил уже набирает очень серьезных оборотов", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что россияне сейчас несут огромные потери на фронте. Только за минувшие сутки в зоне ООС украинские защитники отбили 10 атак и уничтожили 15 танков, 24 единицы бронированной техники. Также Воздушные силы вчера ликвидировали 13 вражеских воздушных целей.

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Оксана Житнюк
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война минобороны плен Анна Маляр
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