Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб
Страна-агрессор Россия запретит выезд граждан с территории временно оккупированного Крыма, чтобы не сорвать весенний призыв. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории АР Крым с 30 апреля выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен", – сообщила разведка.
Кроме того, подчеркнули в Генштабе, на новых временно захваченных территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис.
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Оккупанты из РФ разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов со свободной территории Украины.
"Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров", – добавили в ведомстве у Сергея Шапталы.
- Несколько дней назад появилась информация, что россияне насильно "мобилизуют" на войну против Украины мужчин из захваченного Изюма на юге Харьковской области.
- Также вчера, 21 апреля, в Офисе президента сообщили, что захватчики хотят провести "референдум" в Херсонской области, чтобы "мобилизовать" проживающих там украинцев воевать против ВСУ.
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