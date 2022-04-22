Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб

Страна-агрессор Россия запретит выезд граждан с территории временно оккупированного Крыма, чтобы не сорвать весенний призыв. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории АР Крым с 30 апреля выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен", – сообщила разведка.

Кроме того, подчеркнули в Генштабе, на новых временно захваченных территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис.

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Оккупанты из РФ разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов со свободной территории Украины.

"Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров", – добавили в ведомстве у Сергея Шапталы.

Несколько дней назад появилась информация, что россияне насильно "мобилизуют" на войну против Украины мужчин из захваченного Изюма на юге Харьковской области.

Также вчера, 21 апреля, в Офисе президента сообщили, что захватчики хотят провести "референдум" в Херсонской области, чтобы "мобилизовать" проживающих там украинцев воевать против ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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