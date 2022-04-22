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Германия руками Словении передаст ВСУ танки, и не свои, а югославские M-84 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 07:25
Германия руками Словении передаст ВСУ танки, и не свои, а югославские M-84 – СМИ - Фото
Танк М-84 (скриншот)

Столкнувшись с нарастающей критикой из-за отсутствия прямых поставок тяжелого вооружения Украине, Германия "дала понять", что планирует трехсторонний обмен вооружениями, в результате которого ВСУ получат танки Т-72 от Словении, а ей возместят такую потерю немецкими БМП Marder и БТР TPz 1 Fuchs. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на чиновников в Берлине.

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Эти бронемашины ("Мардер" и "Фукс") хочет получить от Германии и Украина. В Любляне, вероятно, получат по 20 указанных выше БМП и БТР, хотя изначально просили от БМП Puma и БТР Boxer, пишет агентство.

Как уточняет FAZ, речь идет о передаче ВСУ танков югославского производства М-84 (копия советского Т-72М1). Всего у словенской армии есть 46 таких машин.

Эта рокировка бронетехникой, пишет DW, "по-видимому, является частью ответа канцлера Олафа Шольца на неодобрение" в его сторону.

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Ранее в СМИ Германии возник скандал: журналисты выяснили, что из списка вооружений, который Украина хотела получить от Берлина, там вычеркнули танки, вертолеты, истребители и дальнобойную артиллерию. В правительстве ФРГ утверждают, что у бундесвера нет "лишних" запасов.

Как пишет dpa, "даже в рядах самой правящей коалиции отсутствие ясности [по поставкам Украине тяжелых вооружений, как это делают другие союзники] становится источником разочарования".

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Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин обучит украинских солдат работе с различными типами вооружений стран НАТО, в том числе установками Panzerhaubitze 2000. Эти САУ, по различным данным, будут переданы (или уже поставлены) Украине армией Нидерландов.

Она подчеркнула, что в Берлине понимают: тяжелое вооружение нужно Киеву "очень и очень быстро". Отвечая на вопрос СМИ, будут ли переданы Украине немецкие танки Leopard, Ламбрехт сказала, что ВСУ "потребуется обучение" – и Берлин заплатит за него.

Министр иностранных дел Анналена Бербок во время визита в Эстонию заявила, что для ее страны якобы "нет табу на бронетехнику и другое вооружение, которое необходимо Украине". Она пообещала 21 апреля, что страна откажется от российской нефти до конца года.

  • На 21 апреля украинские военные уничтожили ориентировочно 21 000 оккупантов.
Евгений Пилипенко
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