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Уоллес предположил, что 9 мая Путин объявит мобилизацию. Это личное мнение, а не разведки

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29.04.2022, 23:59
Уоллес предположил, что 9 мая Путин объявит мобилизацию. Это личное мнение, а не разведки - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не удивится, если российский диктатор Владимир Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию в России для войны с "нацистами всего мира". Об этом Уоллес сказал в эфире радио LBC.

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"Я не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если он (Путин. – Ред.) собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян", – сказал Уоллес.

  • 15 марта разведка сообщила, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной мобилизации.
  • 23 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в некоторых регионах России "фиксируются признаки обманной мобилизации".

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