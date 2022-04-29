Уоллес предположил, что 9 мая Путин объявит мобилизацию. Это личное мнение, а не разведки
29.04.2022, 23:59
Бен Уоллес (фото - ЕРА)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не удивится, если российский диктатор Владимир Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию в России для войны с "нацистами всего мира". Об этом Уоллес сказал в эфире радио LBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если он (Путин. – Ред.) собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян", – сказал Уоллес.
- 15 марта разведка сообщила, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной мобилизации.
- 23 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в некоторых регионах России "фиксируются признаки обманной мобилизации".
Читайте также: В РФ могут проводить обманную мобилизацию: ищут "добровольцев" якобы для помощи Донбассу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии