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В РФ могут проводить обманную мобилизацию: ищут "добровольцев" якобы для помощи Донбассу

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 15:05
В РФ могут проводить обманную мобилизацию: ищут
Иллюстративное фото из Telegram ГУР Минобороны

В некоторых регионах России фиксируются признаки "обманной мобилизации": там набирают "добровольцев" якобы для помощи жителям Донбасса в районе Мариуполя. Не исключено, что "добровольцев" могут бросить в бои против украинских военных, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Так, по данным ЦПД, в нескольких пророссийских Telegram-каналах появилось сообщение о "сборе и оперативном отправлении добровольцев" в район Мариуполя "для оказания помощи жителям Донбасса".

При этом для 14-дневной миссии набирают исключительно стрессоустойчивых мужчин в возрасте от 18 лет без серьезных хронических заболеваний. Они должны взять с собой паспорт, предметы личной гигиены, спальный мешок и сменную одежду.

"Эксперты Центра не исключают, что такая агитационная работа россиян является одним из элементов механизма скрытой мобилизации – "обманной" мобилизацией, когда лицо не осознает, что его отправляют в район ведения боевых действий для непосредственного участия в них", – отмечают в ЦПД.

  • Сегодня украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях Донецкой области практически не осталось "народных милиционеров" террористической организации ДНР – большинство погибли в боях под Мариуполем

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Оксана Житнюк
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Донбасс мобилизация снбо мариуполь цпд
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