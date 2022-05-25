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Армия России с утра нанесла ракетные удары по Запорожью и Кривому Рогу

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 08:00
Армия России с утра нанесла ракетные удары по Запорожью и Кривому Рогу - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
обновлено

Армия России с утра запустила четыре крылатых ракеты по Запорожью, одну из них сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Отмечается, что ракеты по Запорожью были запущены около 05:13. Одну из них сбила украинская ПВО, о местах попадания других ракет пока сообщений нет.

В ОВА отметили, что сейчас пораженную территорию обследуют, на месте событий работают профильные службы. Уточнить информацию в администрации пообещали позже.

ОБНОВЛЕНО В 08:08. Утром оккупанты также нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, было попадание в промышленное предприятие, есть серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

Также в Криворожском районе оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" Широковскую и Апостоловскую общины.

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Марк Сировой
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