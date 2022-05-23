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В море вышел новейший фрегат "Адмирал Макаров". Вероятность ракетных ударов растет – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 02:10
В море вышел новейший фрегат
Фрегат Адмирал Макаров (Фото: EPA)

Из оккупированного Севастополя выдвинулся новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", это повышает вероятность ракетных ударов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. 

Однако, учитывая, что в Черном море к группировке из семи крупных десантных кораблей и двух ракетных идет один из новейших кораблей ЧФ РФ "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов повышается.

ОК Юг сообщили, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий противника нет. 

Оккупанты укрепляют позиции, пытаются провести воздушную разведку – ВСУ сбили беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Всего по результатам действий украинских ракетно-артиллерийских подразделений совместно с авиацией враг потерял более 55 россиян и несколько единиц бронированной техники, окончательное количество уточняется.

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Наталия Медведева
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