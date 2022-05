Оккупанты со стороны Попасной стремятся окружить Северодонецк с юга – карта ISW

Российские оккупанты стремятся окружить Северодонецк с юга и атакуют со стороны Попасной. Об этом сообщает Institute for the Study of War в отчете по итогам 22 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российские силы обеспечивали локальные наступления к северу и западу от Попасной по крайней мере с 20 мая.

Генштаб ВСУ подтвердил, что бои продолжаются в районе Тошковки, Комышувахи, Триполья и Васильевки – населенных пунктов вокруг Попасной.

"Российские силы, атакующие из Попасной в нескольких направлениях, вероятно, стремятся как завершить окружение Северодонецка с юга, так и продвинуться на запад в Донецкой области в сторону Бахмута через Триполье, Липово и Васильевку", – говорится в сообщении Института войны.

Как добавили в ISW, маловероятно, что российские силы смогут в полной мере обеспечить одновременно оба направления наступления.

Читайте также: Битва за Северодонецк. Активные бои идут в нескольких километрах от города – Генштаб

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.