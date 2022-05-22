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Битва за Северодонецк. Активные бои идут в нескольких километрах от города – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 19:16
Битва за Северодонецк. Активные бои идут в нескольких километрах от города – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб заявил, что Россия продолжает боевые действия с целью выхода на административные границы Луганской области. В воскресенье велись боевые действия в районе села Пурдовка, которое находится на расстоянии пяти километров восточнее Северодонецка, враг также пытался наступать с целью захвата соседней Александровки. Об этом говорится в вечерней сводке.

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Российские силы демонстрируют свое присутствие в Брянской и Курской областях, чтобы не допустить переброски украинских резервов в восточную операционную зону, а также восстанавливают железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска для оперативной перевозки войск и грузов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях снижается интенсивность боев. Российские силы перегруппировываются для усиления отдельных направлений.

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Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк
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