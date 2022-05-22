Битва за Северодонецк. Активные бои идут в нескольких километрах от города – Генштаб

Генеральный штаб заявил, что Россия продолжает боевые действия с целью выхода на административные границы Луганской области. В воскресенье велись боевые действия в районе села Пурдовка, которое находится на расстоянии пяти километров восточнее Северодонецка, враг также пытался наступать с целью захвата соседней Александровки. Об этом говорится в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские силы демонстрируют свое присутствие в Брянской и Курской областях, чтобы не допустить переброски украинских резервов в восточную операционную зону, а также восстанавливают железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска для оперативной перевозки войск и грузов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях снижается интенсивность боев. Российские силы перегруппировываются для усиления отдельных направлений.

Вчера украинские военные отбили атаку армии РФ под Северодонецком. Россияне нападали с четырех направлений.

В воскресенье британская разведка сообщила, что Россия перекинула к Северодонецку свою единственную роту новейших машин поддержки танков "Терминатор".

Читайте также: В США отреагировали на слова Шойгу о Луганской области. Напомнили о провале под Харьковом

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.