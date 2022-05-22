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Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Изюма – Харьковская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 11:01
Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Изюма – Харьковская ОВА - Фото
Фото: Олег Синегубов/Facebook

В районе Изюма российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижения врага, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.   

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. 

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За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области, добавил глава ОВА.  

В результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – трое раненых. Еще трое ранены в городе Дергачи. 

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Роман Брыль
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ВСУ наступление обстрелы мирных жителей изюм олег синегубов Харьковская ОВА
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