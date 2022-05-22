Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Изюма – Харьковская ОВА

В районе Изюма российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижения врага, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

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За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области, добавил глава ОВА.

В результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – трое раненых. Еще трое ранены в городе Дергачи.

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Роман Брыль

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