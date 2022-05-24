Российские моряки не хотят воевать из-за аварийных кораблей: жалуются Путину с Шойгу – ГУР

По данным военной разведки, моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей и решили пожаловаться российскому диктатору Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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По данным разведчиков, из-за санкций РФ не может полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии.

Чтобы сохранить плавучесть, в том числе носителей крылатых ракет, на них вместо оригинальных блоков установили китайские с бытовой техники, которые к тому же закупили по завышенным ценам, говорят разведчики.

В ГУР утверждают, что командование флотилии опасается обвинений в разворовывании денег и распорядилось скрывать небоеспособность кораблей, а виновным в утечке информации грозят 15 годами тюрьмы за "госизмену".

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Однако моряки выходы на таких кораблях воспринимают как билет в один конец, говорят в разведке. Моряки 106-й бригады Каспийской флотилии, которые воюют против Украины, отказываются выполнять задания.

По данным ГУР, они решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых рассказали о махинациях командования.

Также разведка опубликовала список военных 106 бригады кораблей Каспийской флотилии. Он доступен по ссылке.

23 мая в Пентагоне заявили, что Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon.

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Марк Сировой

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