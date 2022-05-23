Украинские военные уничтожили подразделение псковских десантников – фото

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение псковских десантников, сообщило в понедельник командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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В ходе боя львовские десантники уничтожили две боевые машины и 14 военнослужащих из 76 десантно-штурмовой дивизии из города Пскова.

Где это произошло, командование не сообщает.

В личных документах одного из убитых было указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи. "Отныне связь она точно уже нигде не организует", – заявили в бригаде.

По состоянию на 23 мая армия России потеряла 29 200 военных.

Андрей Водяный

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