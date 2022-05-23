Украинские военные уничтожили подразделение псковских десантников – фото
23.05.2022, 10:03
Фото: 80 ОДШБр
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение псковских десантников, сообщило в понедельник командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
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В ходе боя львовские десантники уничтожили две боевые машины и 14 военнослужащих из 76 десантно-штурмовой дивизии из города Пскова.
Где это произошло, командование не сообщает.
В личных документах одного из убитых было указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи. "Отныне связь она точно уже нигде не организует", – заявили в бригаде.
- По состоянию на 23 мая армия России потеряла 29 200 военных.
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