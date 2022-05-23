ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ потеряла солдат под Бахмутом
23.05.2022, 09:49
Уничтоженная российская техника в Украине (фото: ВСУ)
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских оккупантов и восемь танков за прошедшие сутки. Наибольшие потери оккупационные войска понесли на Бахмутском направлении, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С начала полномасштабной войны армия России потеряла 29 200 военных.
Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 29200 (+150),
- танков – 1293 (+8),
- боевых бронированных машин – 3166 (+25),
- артиллерийских систем – 604 (+5),
- РСЗО – 201 (+0),
- средства ПВО – 93 (+0),
- самолетов – 204 (+0),
- вертолетов – 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
- крылатых ракет – 110 (+3),
- корабли/катера – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12),
- специальной техники – 43 (+0).
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 200 российских оккупантов и отбили на Донбассе 11 атак армии РФ.
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