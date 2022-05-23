ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ потеряла солдат под Бахмутом

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских оккупантов и восемь танков за прошедшие сутки. Наибольшие потери оккупационные войска понесли на Бахмутском направлении, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С начала полномасштабной войны армия России потеряла 29 200 военных.

Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 29200 (+150),

(+150), танков – 1293 (+8),

боевых бронированных машин – 3166 (+25),

(+25), артиллерийских систем – 604 (+5),

(+5), РСЗО – 201 (+0),

(+0), средства ПВО – 93 (+0),

(+0), самолетов – 204 (+0),

(+0), вертолетов – 170 (+0),

(+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),

(+6), крылатых ракет – 110 (+3),

(+3), корабли/катера – 13 (+0),

(+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12),

(+12), специальной техники – 43 (+0).

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 200 российских оккупантов и отбили на Донбассе 11 атак армии РФ.

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Наталия Фреик

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