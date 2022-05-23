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ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ потеряла солдат под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 09:49
ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ потеряла солдат под Бахмутом - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото: ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских оккупантов и восемь танков за прошедшие сутки. Наибольшие потери оккупационные войска понесли на Бахмутском направлении, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С начала полномасштабной войны армия России потеряла 29 200 военных. 

Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29200 (+150),
  • танков – 1293 (+8),
  • боевых бронированных машин – 3166 (+25),
  • артиллерийских систем – 604 (+5),
  • РСЗО – 201 (+0),
  • средства ПВО – 93 (+0),
  • самолетов – 204 (+0),
  • вертолетов – 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
  • крылатых ракет – 110 (+3),
  • корабли/катера – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12),
  • специальной техники – 43 (+0).

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 200 российских оккупантов и отбили на Донбассе 11 атак армии РФ. 

Читайте также: Россия за три месяца войны в Украине потеряла столько же людей, сколько СССР за девять лет в Афганистане – британская разведка

Наталия Фреик
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ВСУ война потери армия рф генштаб войска россии
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