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Армия РФ пытается закрепиться в Лимане и развить успех в направлении Бахмута – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 07:23
Армия РФ пытается закрепиться в Лимане и развить успех в направлении Бахмута – Генштаб ВСУ - Фото
Украинский военный, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты активно наступают на Донбассе: пытаются закрепиться в Лимане, развить успех на Бахмутском направлении, а также возобновили наступление на Славянском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация по направлениям:

Донецкое

Россияне проводят активные наступательные действия, продолжают обстреливать украинские подразделения, наносить ракетные удары и перегруппировывать войска. Вчера украинские военные отбили на Донецком и Луганском направлениях 12 атак.

Враг пытается развить успех на Бахмутском направлении: нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил. На Лиманском – ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

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Армия РФ пытается закрепиться в Лимане и развить успех в направлении Бахмута – Генштаб ВСУ

Слобожанское

Россия готовит личный состав для доукомплектования мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение, дистанционно минирует маршруты возможного выдвижения украинских сил.

На Харьковском – основные усилия РФ бросила на удержание позиций и сдерживание продвижения украинских сил. На Славянском – продолжает обстрелы украинских сил, возобновила наступление.

Юг

На Южнобугском направлении армия РФ пытается сохранить контроль над Херсонской областью, увеличила количество обстрелов украинских подразделений, ведет разведку, обустраивает позиции, усилила группировку за счет переброски резервных подразделений.

Север

Значительных изменений в действиях армии Беларуси не отмечается, остается угроза ракетных и авиаударов из этой страны. В Брянской и Курской областях РФ россияне продолжают прикрывать границу, привлекли к этом две БТГр (одна БТГр – от 600 до 1000 военных) воздушно-десантных войск.

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Марк Сировой
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