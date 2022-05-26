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Российские войска, возможно, начнут штурм Северодонецка до его окружения – ISW

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 03:56
Российские войска, возможно, начнут штурм Северодонецка до его окружения – ISW - Фото
Северодонецк (Скриншот видео)

Российские войска, возможно, начнут штурм Северодонецка до того, как смогут перерезать пути наземного сообщения с ним. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 25 мая.

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Как отмечается, российские войска вряд ли смогут полностью изолировать ВСУ от путей наземного сообщения, просто захватив юго-западные автомагистрали T1303 и T1302, ведущие в Северодонецк, учитывая сеть альтернативных, хотя и меньших дорог в регионе, и им потребуется заблокировать или разрушить Бахмут и Северск, чтобы завершить окружение в Луганской области.

Согласно анализу ISW, интенсивность российских артиллерийских и воздушных атак в сочетании с силами, привлеченными из других мест военных действий для штурма Северодонецка, позволяет предположить, что штурм может быть начат до того, как будут перерезаны пути наземного сообщения или до того, как их разрушение может иметь существенные последствия.

В ISW добавили, что стремление россиян перерезать пути сообщения также может быть попыткой создать внешнее кольцо окружения, чтобы предотвратить укрепление Северодонецка украинскими войсками во время штурма или его освобождение в случае оккупации.

В ISW сослались на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который сказал, что российские войска потеряют силу своих массированных обстрелов и мотивацию, если не начнут атаку на Северодонецк к воскресенью, 29 мая.

Российские войска, возможно, начнут штурм Северодонецка до его окружения – ISW

  • Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк.
  • По словам Гайдая, россияне бросили 25 БТГр для попытки полного захвата Луганской области, и эта неделя будет решающей.
  • Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, хотя и простреливается. 25 мая удалось завезти гуманитарные грузы, и по состоянию на 13:00 передвижение по дороге было возможно.

Читайте также: Оккупанты не могут окружить Северодонецк. Обстрелы не прекращаются – Гайдай

Наталия Медведева
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северодонецк isw
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