Северодонецк не окружен и не "отрезан". За два-три дня РФ вряд ли возьмет область – Гайдай

Российские оккупанты полностью уничтожают Северодонецк, включая любую гражданскую инфраструктуру, однако город не окружен и не "отрезан". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай в комментарии Радио Свобода.

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"Сегодня рашистские СМИ распространяют информацию о том, что город полностью отрезан и полностью в окружении, но это не соответствует действительности", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что тяжелые бои в городе продолжаются, оккупанты зашли на окраину города в отель "Мир". Они контролируют территорию отеля и автовокзал, который находится рядом, однако дальше продвинуться у них не получается.

Гайдай не разделяет прогнозов ряда военных аналитиков, которые предполагают, что оккупанты за несколько дней смогут захватить всю Луганскую область. По его словам, "в теории все возможно", но у украинских военных достаточно сил и средств, чтобы держать оборону и не попасть в окружение. Он считает, что вряд ли оккупанты за день, два или три полностью возьмут всю область, однако не исключил, что украинским военнослужащим будет дана команда отходить.

Глава ОВА сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут очень плотно простреливается россиянами, и проехать по ней сейчас нет возможности, так как вероятность остаться невредимым очень мала. Однако, по словам Гайдая, используются другие возможности для проезда – они еще существуют. Продолжаются поставки гуманитарных грузов и частичная эвакуация.

26 мая в отель "Мир" в Северодонецке ворвались российские диверсанты, но город держится, сообщил глава ВГА.

По словам главы ВГА, визуально 90% жилого фонда города повреждены, 60% придется отстраивать заново.

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Оксана Житнюк

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