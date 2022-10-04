HIMARS, гаубицы, бронетраснпортеры и мины: подробности нового пакета военной помощи от США

Сегодня, 4 октября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, в который вошли четыре системы залпового огня HIMARS, гаубичные противотанковые мины, бронетранспортеры и другое оружие и оборудование. Список предоставляемого вооружения опубликован на сайте Пентагона.

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Новый пакет военной помощи утвержден распоряжением президента США Джо Байдена (Presidential Drawdown Authority – PDA), которое позволит передать Украине оборудование быстро. Пентагон сообщает, что оборудование будет поставлено из запасов Минобороны Штатов.

Пакет на $625 млн включает:

→ четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS и боеприпасы к ним;

→ 16 155-мм гаубиц;

→ 75 000 155-мм артиллерийских снарядов;

→ 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

→ 1000 155-мм снарядов RAAM для создания противотанковых минных полей;

→ 16 105-мм гаубиц;

→ 30 000 снарядов к 120-мм минометам;

→ 200 бронетранспортеров MaxxPro;

→ 200 000 патронов к стрелковому оружию;

→ оборудование для установки препятствий;

→ противопехотные мины Claymore.

28 сентября США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,1 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей поставки 18 HIMARS и боеприпасов к ним, но в перспективе нескольких лет.

Президент США Джо Байден осудил "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию. Он заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, и США поддержат ее оружием.

Оксана Житнюк

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