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Байден: Украина должна вернуть все свои территории, мы поддержим оружием

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 18:21
Байден: Украина должна вернуть все свои территории, мы поддержим оружием - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США осуждают сегодняшнюю "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию и будут продолжать поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над своей территорией. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав ООН и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к мирным нациям", – говорится в заявлении.

Эти действия России нелегитимны, отметил Байден. "Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над своей территорией путем укрепления ее военной и дипломатической позиции..." – сказал президент США, вспомнив о дополнительной помощи на безопасность в размере $1,1 млрд, о которой было объявлено ранее.

"В ответ на фальшивые заявления России об аннексии Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях", – говорится в заявлении.

Также Байден заверил, что США будут продолжать снабжать Украину оборудованием, необходимым для самообороны, "несмотря на нахальные попытки России перекроить границы своего соседа".

"И я с нетерпением жду подписания закона от Конгресса, который предоставит дополнительные $12 млрд в поддержку Украины", – сказал президент США.

Он также призвал всех членов международного сообщества "отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

  • Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.
  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Вадим Ребрина
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Россия оружие аннексия джо байден
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