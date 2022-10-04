Байден провел телефонный разговор с Зеленским: обсудили военную помощь на $625 млн

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Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, сообщил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров. Президенти президент СШАпровели телефонный разговор, сообщилспикер президента

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По его словам, среди прочего Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ за оборонную и финансовую поддержку.

Инициатором разговора стала украинская сторона. Запрос на общение сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном 2 октября в Турции, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

Подробности разговора на Банковой обещают сообщить позже.

Белый дом опубликовал официальный релиз, в котором сказано, что президент Байден и вице-президент Камала Харрис в разговоре с Зеленским подчеркнули, что США никогда не признают попытку аннексии Россией территорий Украины. Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Президент Байден также подтвердил постоянную готовность США возложить серьезные издержки на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку России в попытках аннексии. Он приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечения его продолжения. Кроме того, президент отметил продолжающиеся усилия США по сплочению мира вокруг борьбы Украины по защите своей свободы и демократии, как это закреплено в Уставе ООН.

30 сентября Байден осудил "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию и заявил, что Украина должна вернуть все свои территории и что США поддержат ее оружием.

3 октября сообщалось, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS.

Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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