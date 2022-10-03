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США подготовили новый пакет военной помощи Украине с четырьмя HIMARS – Reuters

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03.10.2022, 21:57
США подготовили новый пакет военной помощи Украине с четырьмя HIMARS – Reuters - Фото
Фото: армия США

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

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О нем должны объявить уже во вторник, 4 октября, говорят собеседники агентства.

28 сентября США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,1 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей поставки 18 HIMARS и боеприпасов к ним, но в перспективе нескольких лет.

Новый пакет будет оформлен распоряжением президента (Presidential Drawdown Authority – PDA), которое позволит передать Украине оборудование быстро. Помимо HIMARS в нем будут боеприпасы, мины и бронированные машины с защитой от мин.

Это будет первый пакет военной помощи от США после объявленной Россией аннексии оккупированных территорий четырех украинских областей.

Андрій Водяний
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США война оружие военная помощь HIMARS
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