США подготовили новый пакет военной помощи Украине с четырьмя HIMARS – Reuters

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

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О нем должны объявить уже во вторник, 4 октября, говорят собеседники агентства.

28 сентября США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,1 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей поставки 18 HIMARS и боеприпасов к ним, но в перспективе нескольких лет.

Новый пакет будет оформлен распоряжением президента (Presidential Drawdown Authority – PDA), которое позволит передать Украине оборудование быстро. Помимо HIMARS в нем будут боеприпасы, мины и бронированные машины с защитой от мин.

Это будет первый пакет военной помощи от США после объявленной Россией аннексии оккупированных территорий четырех украинских областей.

Президент США Джо Байден осудил "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию. Он заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, и США поддержат ее оружием.

Андрій Водяний

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