США подготовили новый пакет военной помощи Украине с четырьмя HIMARS – Reuters
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
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О нем должны объявить уже во вторник, 4 октября, говорят собеседники агентства.
28 сентября США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,1 млрд в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей поставки 18 HIMARS и боеприпасов к ним, но в перспективе нескольких лет.
Новый пакет будет оформлен распоряжением президента (Presidential Drawdown Authority – PDA), которое позволит передать Украине оборудование быстро. Помимо HIMARS в нем будут боеприпасы, мины и бронированные машины с защитой от мин.
Это будет первый пакет военной помощи от США после объявленной Россией аннексии оккупированных территорий четырех украинских областей.
- Президент США Джо Байден осудил "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию. Он заявил, что Украина должна вернуть все свои территории, и США поддержат ее оружием.
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