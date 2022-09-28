18 HIMARS. Пентагон разъяснил, что в этом пакете речь о долгосрочной поддержке Украины

Вооружения из нового пакета военной помощи США на $1,1 млрд Вооруженным Силам Украины будут переданы в рамках программы долгосрочной поддержки Украины. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны США.

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Как отмечается, дополнительная помощь Украине в области безопасности примерно на $1,1 млрд осуществляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В Пентагоне сообщили, что этот пакет представляет собой многолетнее вложение в критически важные возможности для создания прочной мощи ВСУ.

"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пояснили в Минобороны США.

Пентагон представил полный список вооружений, которые входят в пакет:

- 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасы для них;

- 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

- 150 тактических машин для буксировки вооружения;

- 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;

- два радара для беспилотных летательных аппаратов;

- 20 многоцелевых радаров;

- противодроновые воздушные системы;

- тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;

- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- бронежилеты и другое полевое снаряжение;

- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как отмечается, в общей сложности с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России США выделили Украине более $16,2 млрд.

По информации Washingtonpost, этот пакет помощи предусматривает передачу Украине 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам.

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Наталія Медведєва

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