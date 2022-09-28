18 HIMARS. Пентагон разъяснил, что в этом пакете речь о долгосрочной поддержке Украины
Вооружения из нового пакета военной помощи США на $1,1 млрд Вооруженным Силам Украины будут переданы в рамках программы долгосрочной поддержки Украины. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны США.
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Как отмечается, дополнительная помощь Украине в области безопасности примерно на $1,1 млрд осуществляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В Пентагоне сообщили, что этот пакет представляет собой многолетнее вложение в критически важные возможности для создания прочной мощи ВСУ.
"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пояснили в Минобороны США.
Пентагон представил полный список вооружений, которые входят в пакет:
- 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасы для них;
- 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 150 тактических машин для буксировки вооружения;
- 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- два радара для беспилотных летательных аппаратов;
- 20 многоцелевых радаров;
- противодроновые воздушные системы;
- тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- бронежилеты и другое полевое снаряжение;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Как отмечается, в общей сложности с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России США выделили Украине более $16,2 млрд.
- По информации Washingtonpost, этот пакет помощи предусматривает передачу Украине 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам.
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