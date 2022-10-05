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Путин подписал бумажки о "включении в РФ" части Украины. В Киеве сказали, что будет дальше

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 09:59
Путин подписал бумажки о
Владимир Путин (фото - ЕРА)

5 октября российский диктатор Владимир Путин подписал юридически ничтожные бумаги, которые в России назвали "федеральными конституционными законами", о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ". Сообщение об этом и тексты этих бумажек появились на портале "правовой" информации РФ.

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Таким образом, подписав правки в ч. 1 ст. 65 конституции страны-оккупанта, где перечисляются российские регионы, Путин формально завершил "аннексию" захваченных земель.

На момент подписания ни одна из захваченных территорий не контролируется оккупантами полностью. Силы обороны Украины ведут успешное контрнаступление в Луганской области, а также обширно проломили линию фронта в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что "ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны", а "коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире".

"Лучшее лекарство – ВСУ, высокоточное оружие, наступление. Вернем к реальности, заберем все свое", – подчеркнул он.

  • 30 сентября 2022 года Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.
  • Далее попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а накануне Совет Федерации "ратифицировал" эти бумажки.
  • 4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.
Євген Пилипенко
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