За вторжение в Украину отвечает не один Путин, а вся Россия – Моравецкий

За вторжение в Украину отвечает не только российский диктатор Владимир Путин, но и Россия в целом. Об этом заявил на Варшавском форуме по безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

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"Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России", – сказал премьер.

Моравецкий отметил, что "Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом" – колониализм, империализм, национализм. "Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды".

Премьер отметил, что имперская "идеология "русского мира" очень живучая в России", и что из-за этого после поражения в войне "России предстоит фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы для своих соседей".

Ранее на этом же форуме министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что "на Беларусь надо давить так же, как и на Россию".

Польша заявила, что достроила "стену" на границе с Беларусью.

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Сергій Бережний

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