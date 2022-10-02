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Польша достроила "стену" на границе с Беларусью – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 10:39
Польша достроила
Фото: Twitter/StZaryn

Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин 1 октября в Twitter.

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Высота построенной "стены" – 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.

Польша достроила "стену" на границе с Беларусью – фото

Польша достроила "стену" на границе с Беларусью – фото

В стене есть специальные проходы для животных, пишет Польское радио. Похожие создаются при строительстве автомобильных дорог. Пограничные реки и водотоки не перекрыты. На этих участках применены другие системы охраны границы, позволяющие диким животным свободно ее пересекать.

Сейчас на стене устанавливаются электронные средства охраны границы: датчики движения и камеры.

  • Польша начала строить забор с колючей проволокой на границе с Беларусью в августе 2021 года в ответ на мигрантский кризис, организованный режимом Александра Лукашенко.
Андрій Водяний
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польша беларусь мигранты забор
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