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Министр обороны Польши призвал давить на Беларусь так же, как и на Россию

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 12:24
Министр обороны Польши призвал давить на Беларусь так же, как и на Россию - Фото
Мариуш Блащак (фото - Ministerstwo Obrony Narodowej, Twitter)

На Беларусь надо давить так же, как и на Россию. Об этом заявил на открытии Варшавского форума по безопасности министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает WPolityce.

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По его словам, беларуский режим стоит плечом к плечу с Россией и поддерживает агрессию против Украины. На Беларусь должно быть оказано такое же давление, как и на Россию, считает Блащак.

Он отметил, что широкомасштабное вторжение РФ показало имперские амбиции Москвы и, что кошмары полномасштабной войны в Европе не остались в прошлом.

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По его словам, евроатлантическое сообщество должно противостоять российским попыткам демонтировать мировой порядок. На РФ надо максимально усилить всеобъемлющее давление.

"Пока Россия не будет готова принять политическое решение этого конфликта, гарантирующее долгосрочную безопасность Украины, будет существовать необходимость в оказании широкой и всесторонней поддержки Украине… Мы должны помнить, что они платят самую высокую цену, сражаясь за свою и нашу свободу. То, чего Киев может добиться за столом переговоров, очень тесно связано с ситуацией на поле боя", – добавил Блащак.

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Марко Сировой
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Мариуш Блащак война польша беларусь александр лукашенко
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