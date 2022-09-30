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Италия поднимала в небо истребители из-за российских самолетов у границ Польши

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 09:00
Италия поднимала в небо истребители из-за российских самолетов у границ Польши - Фото
Итальянский истребитель Eurofighter (фото - Twitter)

Италия поднимала истребители, поскольку к границам Польши приближались российские самолеты. Об этом сообщают Воздушные силы Италии в Twitter.

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По команде немедленно поднимались в небо итальянские истребители Eurofighter. Они получили такой приказ, поскольку в польской приграничной зоне находились самолеты России.

  • 28 сентября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил: ответ НАТО должен быть сокрушительным, если Россия ударит по Украине ядерным оружием.

Читайте также: МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие

Марко Сировой
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польша истребители вкс рф воздушные силы италии
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