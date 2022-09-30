Италия поднимала в небо истребители из-за российских самолетов у границ Польши

Италия поднимала истребители, поскольку к границам Польши приближались российские самолеты. Об этом сообщают Воздушные силы Италии в Twitter.

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По команде немедленно поднимались в небо итальянские истребители Eurofighter. Они получили такой приказ, поскольку в польской приграничной зоне находились самолеты России.

28 сентября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил: ответ НАТО должен быть сокрушительным, если Россия ударит по Украине ядерным оружием.

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Марко Сировой

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