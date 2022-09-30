Италия поднимала в небо истребители из-за российских самолетов у границ Польши
30.09.2022, 09:00
Итальянский истребитель Eurofighter (фото - Twitter)
Италия поднимала истребители, поскольку к границам Польши приближались российские самолеты. Об этом сообщают Воздушные силы Италии в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По команде немедленно поднимались в небо итальянские истребители Eurofighter. Они получили такой приказ, поскольку в польской приграничной зоне находились самолеты России.
- 28 сентября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил: ответ НАТО должен быть сокрушительным, если Россия ударит по Украине ядерным оружием.
Читайте также: МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии