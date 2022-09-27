Украина победит. Мы уже видели, как Россия проигрывала другие войны – посол США в Польше
Украина победит Россию в этой войне. Такой прогноз сделал посол США в Польше Марк Бжезинский в ответ на вопрос РАР, кто выиграет эту войну.
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"Украина победит", – ответил он.
Дипломат акцентировал внимание на том, что Украина "не может сломаться или сдаться", и украинцы "уже показали миру, что умеют воевать, и есть миллионы украинцев, которые хотят это делать".
"Мы уже видели, как Россия проигрывала другие конфликты. Так будет и в этом случае", – спрогнозировал Бжезинский.
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Посол США заверил, что Вашингтон "ориентирован на оказание помощи как Украине, так и тем, кто помогает украинцам, в том числе Польше", и добавил, что поддержка Польши и Украины – "политический императив США".
"Мы встречаем этот вызов вместе – Америка, Польша и Украина. Мы в этом вместе", – заверил он.
Марк Бжезинский – сын известного американского политолога Збигнева Бжезинского, острого критика России и сторонника развития более тесных отношений между Украиной и США.
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