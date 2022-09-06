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Шмыгаля спросили в Европе, когда закончится война. Ответил – нам нужно больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 08:39
Шмыгаля спросили в Европе, когда закончится война. Ответил – нам нужно больше оружия - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот видео)

Нельзя спрогнозировать, когда закончится война, но можно приблизить ее завершение, если союзники и партнеры нарастят поставки вооружений и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Так премьер Денис Шмыгаль ответил на вопросы ведущей Вloomberg TV "сможете ли вы добиться крупных побед и отбросить Россию?" и "как скоро?"

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Он сказал, что Украина "надеется освободить наши территории в ближайшее время".

"Но! Нужно понять, что нам необходимы дополнительные вооружения и боеприпасы, чтобы выйти на паритет с россиянами, потому что у России огромные ресурсы, безлимитные запасы боеприпасов и живой силы", – добавил Шмыгаль.

Ведущая продолжала настаивать и добиваться ответа, есть ли какие-то "дедлайны" деоккупации и контрнаступлений.

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Шмыгаль ответил, что Украина "делает, что может", и "абсолютно невозможно предсказать, как будет продолжаться война".

"Но мы делаем все, что можем, потому что мы больше всех заинтересованы закончить войну как можно быстрее. Мы понимаем, что время играет на руку российской стороне. Поэтому вместе с союзниками и партнерами нужно приложить все усилия, чтобы закончить войну как можно скорее", – сказал он.

Глава правительства добавил, что Россия, наоборот, заинтересована в затяжной войне на истощение, – "в следующие год, несколько месяцев".

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Євген Пилипенко
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