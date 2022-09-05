Мы предложили Шольцу способ, как поставить ВСУ танки Leopard 2 – Шмыгаль

4 сентября на встрече в Берлине премьер Денис Шмыгаль "сделал конкретные предложения" канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о возможности поставок Вооруженным Силам Украины немецких основных боевых танков Leopard 2. Об этом глава украинского правительства сообщил dpa после переговоров с немецким визави.

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Накануне поездки в Берлин Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену со словами, что на поле боя украинцам нужны Leopard 2 и Abrams. После встречи с канцлером премьер заявил, что "есть общее видение по поставкам тяжелого вооружения".

"Мы обсуждали это. Мы даже предлагали, каким образом Германия может поставлять эти танки в Украину", – уточнил он. По словам Шмыгаля, он не может раскрыть "все договоренности и все детали разговора". При этом он сказал, что стороны "обсудили все вопросы, касающиеся танков и других военных систем для Украины".

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимистично насчет получения современных танков ФРГ, он ответил утвердительно.

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На начало осени Германия поставила Украине (из того, что известно) такое тяжелое вооружение: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков Gepard, три установки РСЗО MARS II и три БРЭМ.

Все полгода тотальной войны России на уничтожение Украины Шольц скептически относился к поставке Украине ОБТ и говорил, что Германия не пойдет на этот шаг в одиночку, пока ни одна другая страна НАТО не поставила Украине современные боевые танки Запада.

Євген Пилипенко

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