Шольц будет вести переговоры с Путиным: Я много раз общался с ним и продолжу это делать

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время общения с гражданами в Эссене 1 сентября, цитирует его Delfi.

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По его словам, он считает нужным продолжать переговоры с Путиным. Шольц напомнил, что встречался с ним в Москве за длинным столом накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", — сказал канцлер.

Шольц также высказал мнение, что Германия не должна форсировать отказ от российского газа себе в ущерб.

Он заявил, что не выступает против использования Украиной немецкого оружия для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Шольц считает, что прямое общение с Путиным важно, "особенно во время кризиса". Канцлер Германии хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины.

Канцлер говорил, что Путин напал на Украину по "абсурдным" причинам и заявлял, что Украины и Беларусь "не должны быть отдельными государствами".

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Дмитро Гриниченко

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