Шольц будет вести переговоры с Путиным: Я много раз общался с ним и продолжу это делать
02.09.2022, 10:42
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время общения с гражданами в Эссене 1 сентября, цитирует его Delfi.
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По его словам, он считает нужным продолжать переговоры с Путиным. Шольц напомнил, что встречался с ним в Москве за длинным столом накануне полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", — сказал канцлер.
Шольц также высказал мнение, что Германия не должна форсировать отказ от российского газа себе в ущерб.
- Он заявил, что не выступает против использования Украиной немецкого оружия для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.
- Шольц считает, что прямое общение с Путиным важно, "особенно во время кризиса". Канцлер Германии хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины.
- Канцлер говорил, что Путин напал на Украину по "абсурдным" причинам и заявлял, что Украины и Беларусь "не должны быть отдельными государствами".
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