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Шольц будет вести переговоры с Путиным: Я много раз общался с ним и продолжу это делать

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 10:42
Шольц будет вести переговоры с Путиным: Я много раз общался с ним и продолжу это делать - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен и дальше продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время общения с гражданами в Эссене 1 сентября, цитирует его Delfi.

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По его словам, он считает нужным продолжать переговоры с Путиным. Шольц напомнил, что встречался с ним в Москве за длинным столом накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", — сказал канцлер. 

Шольц также высказал мнение, что Германия не должна форсировать отказ от российского газа себе в ущерб. 

Читайте также: Шольц не будет давать оружие для ударов по территории РФ. Вспомнил Байдена и "эскалацию"

Дмитро Гриниченко
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Россия Германия война владимир путин переговоры олаф шольц
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