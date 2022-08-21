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"Украина и Беларусь не должны быть независимыми" – Шольц о словах Путина перед войной

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 17:00
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин напал на Украину по "абсурдным" причинам и заявлял, что Украины и Беларусь "не должны быть отдельными государствами". Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей в своей канцелярии, передает Welt.

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"НАТО никогда не представляло угрозы для России", – сказал он, отвергая обвинения в том, что страны-члены Альянса якобы не заботились об интересах безопасности России до полномасштабной войны.

Он сказал, что перед 24 февраля он заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет "в ближайшие 30 лет".

Шольц заявил, что у Путина "совершенно абсурдные" идеи, и тот говорил ему, что Беларусь и Украина "не должны быть отдельными государствами".

"Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну. Я думаю, что это было первоначальной целью", – сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что у Путина была идея провести маркером по европейскому ландшафту, а затем сказать: "Это мое, а это ваше". Шольц заявил, что "это так не работает".

При этом немецкий канцлер вновь заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным, и важно "не позволять себя запугать".

  • 11 августа на пресс-конференции Шольц на вопрос о его отношении к предложению отменить выдачу виз для россиян, сказал, что "это война Путина, поэтому мне тяжело принять эту идею".
  • Шольц считает, что прямое общение с Путиным важно, "особенно во время кризиса". Канцлер Германии хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины. 

Читайте также: Рейтинг Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с начала его правления

Оксана Житнюк
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Германия война владимир путин нато олаф шольц
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