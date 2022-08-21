Рейтинг Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с начала его правления

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не доверяют 62% немцев, и это самый низкий показатель рейтинга доверия с начала его правления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag, пишет DW.

Довольны результатами работы Шольца только 25% опрошенных.

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Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65% немцев, одобряют ее лишь 27%.

В начале марта работу Шольца одобряли 46% немцев, не одобряли – 39%. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44% и не одобряли – 43%.

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18% голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку – 25%, а второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу – 19%.

15 августа Олаф Шольц на вопрос о его отношении к тому, что россияне продолжают развлекаться в Европе во время войны, ответил, что "это не война россиян, а война Путина".

19 августа Die Welt написал, что у Шольца с июня блокируют дальнейшие поставки тяжелых вооружений Украине.

20 августа Шольц заявил, что обеспокоен, что в России "свобода и демократия под угрозой".

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Роман Брыль

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