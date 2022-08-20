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Шольц вспомнил о Навальном и обеспокоился, что в РФ "свобода и демократия под угрозой"

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 12:13
Шольц вспомнил о Навальном и обеспокоился, что в РФ
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Немецкий канцлер Олаф Шольц вспомнил сидящего в российской тюрьме Алексея Навального, политического противника диктатора РФ Владимира Путина. Он считает, что "мы должны подумать об этом сейчас", потому что на территории страны-оккупанта "свобода и демократия под угрозой". Слова главы правительства Германии приводит Handelsblatt.

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Канцлер вспомнил российского оппозиционера по случаю второй годовщины его отравления спецслужбами РФ.

"Свобода и демократия уже оказались под угрозой [в РФ]. Но сейчас свобода слова находится под еще большей угрозой, и многие боятся высказывать свое мнение", – сказал Шольц.

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И по этой причине, считает канцлер, "так важно думать о Навальном", который "мужественный человек, отстаивающий принципы, которые открывают хорошие перспективы для многих граждан России".

"А именно – что лучше всего жить в демократическом и правовом государстве", – добавил Шольц.

19 августа Die Welt написала, что у Шольца с июня блокируют дальнейшие поставки тяжелых вооружений Украине.

  • В августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете, он впал в кому и был вывезен в Германию. Врачи диагностировали отравление боевым ядом. Выяснилось, что в отравлении участвовала ФСБ.
  • После реабилитации он решил вернуться в Россию и был задержан прямо в аэропорту по делу "Ив Роше". Его "посадили" по нескольким делам.
Евгений Пилипенко
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Германия свобода слова алексей навальный олаф шольц
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