Отравление Навального. ФСБ попалась на телефонных номерах своих агентов – The Insider

Издания Bellingcat и The Insider получили в распоряжение документы ФСБ, в которых российское ведомство признало подлинность данных журналистов о телефонных соединениях своих сотрудников, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком". Сканы документов опубликовал The Insider.

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Обнародованный документ – это постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19 января 2021 года.

В нем говорится, что 14 декабря 2020 года СМИ опубликовали фотографии и данные сотрудников ФСБ России. Также в документах приводятся номера телефонов потерпевших, которые журналисты сопоставили с именами фигурантов расследования об отравлении Навального.

Оказалось, что речь идет о бывшем военном враче Алексее Александрове, который, по данным журналистов-расследователей, наносил "Новичок" на трусы оппозиционера, о сотруднике Центра спецтехники ФСБ Олеге Таякине и о директоре Института криминалистики ФСБ, генерал-майоре Владимире Богданове.

В документе говорится, что установить личности сотрудников ФСБ, их номера и детализацию соединений удалось "путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и Мегафон". Журналисты уточняют, что это опровергает слова президента РФ Владимира Путина о том, что данные расследования, проведенного The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, – "легализация материалов иностранных спецслужб".

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Елизавета Кумбер

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