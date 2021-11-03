UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отравление Навального. ФСБ попалась на телефонных номерах своих агентов – The Insider

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 19:44
Отравление Навального. ФСБ попалась на телефонных номерах своих агентов – The Insider - Фото
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков/EPA)

Издания Bellingcat и The Insider получили в распоряжение документы ФСБ, в которых российское ведомство признало подлинность данных журналистов о телефонных соединениях своих сотрудников, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком". Сканы документов опубликовал The Insider.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обнародованный документ – это постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19 января 2021 года.

Скан постановления: The Insider

В нем говорится, что 14 декабря 2020 года СМИ опубликовали фотографии и данные сотрудников ФСБ России. Также в документах приводятся номера телефонов потерпевших, которые журналисты сопоставили с именами фигурантов расследования об отравлении Навального.

Оказалось, что речь идет о бывшем военном враче Алексее Александрове, который, по данным журналистов-расследователей, наносил "Новичок" на трусы оппозиционера, о сотруднике Центра спецтехники ФСБ Олеге Таякине и о директоре Института криминалистики ФСБ, генерал-майоре Владимире Богданове.

В документе говорится, что установить личности сотрудников ФСБ, их номера и детализацию соединений удалось "путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и Мегафон". Журналисты уточняют, что это опровергает слова президента РФ Владимира Путина о том, что данные расследования, проведенного The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, – "легализация материалов иностранных спецслужб".

 Читайте также: ФСБ задержала трех частных детективов, которые отследили биллинги отравителей Навального

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отравление фсб документ алексей навальный The Insider bellingcat
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 