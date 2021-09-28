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Плюс 10 лет колонии. В России Навального обвинили в создании экстремистского сообщества

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28.09.2021, 18:15
Плюс 10 лет колонии. В России Навального обвинили в создании экстремистского сообщества - Фото
Алексей Навальный (Фото: Instagram Навального)

В России открыли новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального и его ближайших единомышленников – их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщается на сайте Следкома России.

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Навальному, экс-директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову и бывшему главе штабов Навального Леониду Волкову инкриминируют создание экстремистского сообществ. За это в России приговаривают к лишению свободы до 10 лет.

Еще нескольких активных соратников Навального обвиняют в участии в экстремистском сообществе – за это в РФ предусмотрено до шести лет лишения свободы. 

По версии российского "следствия", Навальный, Волков и Жданов создали "экстремистское сообщество" не позднее 2014 года, их деятельность была направлена на "изменение основ конституционного строя, подрыв общественной безопасности и государственной целостности" России.

В Следкоме РФ заявляют, что для финансирования "сообщества" Навальный, Волков и Жданов создали восемь некоммерческих организаций и неназванное количество коммерческих, а в целях пропаганды "преступной деятельности" – несколько сайтов, собственный Youtube-канал и страницы в соцсетях. 

Кремлевские "следователи" считают, что "сообщество" Навального добивалось дискредитации органов власти и их политики, а среди его целей была "дестабилизация обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти".

По версии Следкома, для достижения этой цели фигуранты дела с 2014 по 2021 годы регулярно проводили несогласованные акции, призывали участвовать в них других граждан, в том числе несовершеннолетних.

Это третье уголовное дело, открытое против Навального с момента его задержания в январе 2021 года. В феврале политик стал фигурантом дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (Волков и Жданов тоже проходят по этому делу), в мае – фигурантом дела об оскорблении судьи, которая председательствовала на процессе о "клевете на ветерана". В декабре 2020-го Навального заподозрили в том, что он использовал в личных целях сотни миллионов рублей, пожертвованных в пользу ФБК.

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Наталия Медведева
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Леонид Волков Иван Жданов кремль репрессии алексей навальный ФБК
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