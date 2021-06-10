Кремль добился запрета организаций Навального: они признаны экстремистскими
В России суд признал экстремистскими организации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает российская правозащитная организация Команда 29.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Заседание Мосгорсуда длилось 12,5 часов. Суд полностью удовлетворил иск прокурора Москвы Дениса Попова и признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы Навального экстремистскими организациями.
У Команды 29, представляющей ФБК в суде, есть месяц на обжалование решения.
Организациям Навального запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Сотрудникам организаций и тем, кто попробует продолжить или возобновить их деятельность, грозит до шести лет лишения свободы.
Мосгорсуд также ликвидировал организации Навального, а их имущество, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, передал в собственность государства.
Руководитель Команды 29 Иван Павлов заявил, что решение Мосгорсуда будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека, сообщает российское агентство Интерфакс.
Входящий в команду защиты адвокат Илья Новиков (в Украине он представляет интересы пятого президента Петра Порошенко) заявил, что это решение может коснуться как членов организаций Навального, так и волонтеров и жертвователей, сообщает The Insider.
"Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты", – заявил в Facebook Навальный. Политик пообещал, что он и его соратники продолжат борьбу: "Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет".
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал решение о признании антикоррупционного фонда экстремистской организацией "извращенным". "Это еще одна атака в стиле Кафки на тех, кто борется с коррупцией и за открытое общество, и преднамеренная попытка эффективно поставить вне закона настоящую политическую оппозицию в России", – заявил Рааб в опубилкованном пресс-службой ведомства сообщении.
Госдепартамент США также осудил решение Мосгорсуда. Спикер Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что оно говорит о расширении репрессий против оппозиции и гражданского общества со стороны российских властей. Госдепартамент призвал Россию прекратить злоупотреблять термином "экстремизм", немедленно освободить Навального и прекратить репрессии.
- В январе 2021-го ФБК выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" у Геленджика за $3,5 млрд. Есть и видео изнутри. В Кремле назвали фильм "лохотроном".
- 2 февраля 2021-го Мосгорсуд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный: ему дали 3,5 года тюрьмы. Запад и Украина за это ввели новые санкции против РФ.
- 31 марта Навальный, чье здоровье "крайне неблагополучное", объявил голодовку, которую прекратил 23 апреля.
- 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать орагнизации Навального экстремистскими.
- 21 апреля в РФ прошли акции в поддержку Навального, более 1000 человек были задержаны.
Комментарии