Кремль добился запрета организаций Навального: они признаны экстремистскими

В России суд признал экстремистскими организации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает российская правозащитная организация Команда 29.

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Заседание Мосгорсуда длилось 12,5 часов. Суд полностью удовлетворил иск прокурора Москвы Дениса Попова и признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы Навального экстремистскими организациями.

У Команды 29, представляющей ФБК в суде, есть месяц на обжалование решения.

Организациям Навального запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Сотрудникам организаций и тем, кто попробует продолжить или возобновить их деятельность, грозит до шести лет лишения свободы.

Мосгорсуд также ликвидировал организации Навального, а их имущество, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, передал в собственность государства.

Руководитель Команды 29 Иван Павлов заявил, что решение Мосгорсуда будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека, сообщает российское агентство Интерфакс.

Входящий в команду защиты адвокат Илья Новиков (в Украине он представляет интересы пятого президента Петра Порошенко) заявил, что это решение может коснуться как членов организаций Навального, так и волонтеров и жертвователей, сообщает The Insider.

"Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты", – заявил в Facebook Навальный. Политик пообещал, что он и его соратники продолжат борьбу: "Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал решение о признании антикоррупционного фонда экстремистской организацией "извращенным". "Это еще одна атака в стиле Кафки на тех, кто борется с коррупцией и за открытое общество, и преднамеренная попытка эффективно поставить вне закона настоящую политическую оппозицию в России", – заявил Рааб в опубилкованном пресс-службой ведомства сообщении.

Госдепартамент США также осудил решение Мосгорсуда. Спикер Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что оно говорит о расширении репрессий против оппозиции и гражданского общества со стороны российских властей. Госдепартамент призвал Россию прекратить злоупотреблять термином "экстремизм", немедленно освободить Навального и прекратить репрессии.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать орагнизации Навального экстремистскими.

21 апреля в РФ прошли акции в поддержку Навального, более 1000 человек были задержаны.

Денис Юдин

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