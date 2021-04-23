Навальный прекратил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил об окончании голодовки. Заявление Навального опубликовано в Instagram.

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Навальный подчеркнул, что не снимает требование допустить к нему врача, который мог бы диагностировать причину потери чувствительности рук и ног.

В то же время, с учетом обстоятельств и прогресса по выполнению его требований, политик начал выход из голодовки. По его словам, это займет те же 24 дня, что продолжалась голодовка.

Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, ему делают исследования и анализы и отдают ему результаты и заключения.

Одной из причин прекращения голодовки политик назвал мнение врачей об опасности для его жизни: "Скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", – заявил он.

Также Навальный отметил, что несколько человек начали голодовку в знак солидарности с ним, а он не хотел бы, чтобы кто-то из-за него испытывал физические страдания.

Навальный подчеркнул, что прекращение голодовки – исключительно заслуга тех, кто его поддерживал, поблагодарил всех и обещал не подвести.

Навальный находится в больнице для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

Денис Юдин

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